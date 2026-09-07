Следы древней трагедии и уникальный колодец нашли на раскопках в Псковской области

14:35, 07 сентября 2026, ПАИ

Десять лет археологических исследований поселения Горожане в Новосокольническом районе завершились в 2026 году. За это время ученые установили, что около тысячи лет назад здесь существовал крупный торгово-ремесленный центр, где работали кузнецы и ювелиры, шла активная торговля и, вероятно, складывались предпосылки для появления города. Исследования также позволили восстановить историю двух разрушительных пожаров XI века и обнаружить уникальный для Северо-Запада России колодец X века, сохранивший целые пласты древней жизни. Итоги многолетних раскопок в беседе с «АиФ-Псков» подвел руководитель экспедиции Александр Михайлов.

История изучения поселения началась в 2015 году, когда археологам сообщили о необычных находках на картофельном поле примерно в километре от деревни Горожане. Житель Великих Лук с помощью металлодетектора собрал более 1100 предметов X–XI веков.

Среди находок оказалось настолько много ювелирных изделий, что сначала Александр Михайлов предположил, что перед ним содержимое разграбленного могильника. Однако разведочные раскопки, проведенные в 2016 году, показали, что находки происходят с территории древнего поселения.

Общая площадь памятника составляет около 2,5 гектара. За десять полевых сезонов археологи исследовали около 500 квадратных метров, заложив пять крупных раскопов и четыре шурфа.

Люди появились на этом месте в конце IX или на рубеже IX–X веков. Первый пожар произошел вскоре после основания поселения, однако его причины установить не удалось. Второй пожар, датируемый 30-ми годами XI века, судя по археологическим данным, стал результатом внешнего вооруженного нападения. Одним из свидетельств произошедшей трагедии стало скопление из 34 наконечников стрел. Всего во время раскопок обнаружили более 120 таких наконечников.

В слое пожара также нашли останки женщины возрастом примерно 35–45 лет. По словам археологов, это не было захоронение. Женщина, вероятно, погибла во время пожара, спрятавшись в доме. Рядом с останками обнаружили ножи, ключ от навесного замка, бусы, стрелу и византийскую медную монету, отчеканенную в Константинополе в 60-х годах X века при императоре Иоанне Цимисхии.

После разрушения жители вернулись и попытались восстановить поселение, однако прежнего масштаба оно уже не достигло. В конце XI века люди окончательно покинули это место и переселились примерно на километр — туда, где сегодня находится деревня Горожане.

Одной из главных находок стал колодец X века глубиной 4,5 метра. По словам Александра Михайлова, это первый подобный объект, обнаруженный на Северо-Западе России. Колодец оказался своеобразной «капсулой времени». В отличие от большей части культурного слоя, который был уничтожен глубокой распашкой поля, его внутреннее заполнение сохранилось практически нетронутым.

Внутри обнаружили останки новорожденного ребенка, полного скелета взрослой лошади, ювелирные инструменты, монеты и украшения. Рядом с младенцем не было обнаружено других предметов, поэтому обстоятельства его появления в колодце пока остаются неизвестными.

Исследователи также установили, что воды в колодце, вероятно, так и не нашли. После того как яму вырыли на 4,5 метра, в центре ее углубили еще примерно на метр, но безрезультатно. Позднее колодец заполнился, а на этом месте построили дом.

Археологические и геофизические исследования показали, что Горожане были не только жилым поселением. В его восточной части находилась зона, связанная с ювелирным производством, а по краю поселения располагалась территория металлургических работ.

В одном из раскопов площадью 36 квадратных метров археологи обнаружили около 500 килограммов шлака и остатки плавильных горнов. Химический анализ показал, что шлак примерно на 86% состоял из железа с примесями марганца.

Среди находок есть и предметы со скандинавскими мотивами — в частности, бронзовые позолоченные накладки с изображением дракона, заклепки и замки. При этом основная масса украшений имеет славянский характер.

Особенно многочисленными оказались бусы и бисер. Чтобы не потерять мелкие находки, археологи просеивали культурный слой через сито с ячейкой два миллиметра. В результате были обнаружены стеклянные бусы различных типов, каменные и янтарные украшения.

Еще одной необычной находкой стали кремированные останки мужчины возрастом около 35–45 лет. Они находились в остатках кургана неподалеку от колодца. Высокая температура погребального костра, превышавшая 1000 градусов, привела к обугливанию фрагментов одежды, благодаря чему они сохранились. Теперь специалисты по средневековому костюму должны определить, как был одет мужчина.

О его статусе может свидетельствовать наконечник копья, найденный рядом с останками. По конструкции он, вероятно, был скорее статусным предметом, чем боевым оружием. Позднее курган разрушили и выровняли, а на его месте продолжили жить. Подобные случаи известны и по другим древнерусским поселениям.

Исследование костных остатков позволило ученым сделать вывод, что охота не играла ведущей роли в хозяйстве жителей Горожан. Около 98% обнаруженных костей принадлежит домашним животным.

Среди диких животных зафиксированы бобр, заяц-беляк и выдра. При этом останков медведя, лося или кабана археологи не нашли. Обнаружены также кости двух собак.

Главным источником мяса была свинина, за ней следовали говядина, конина, мясо овец и коз. Исследователи сравнили эти данные с материалами Рюрикова городища под Новгородом и обнаружили различия в рационе жителей двух поселений.

Совокупность находок позволяет говорить о Горожанах как о значимом торгово-ремесленном центре своего времени. Здесь занимались металлургией и ювелирным делом, содержали скот, использовали привозные предметы и поддерживали торговые связи, о которых, в частности, свидетельствует византийская монета.

По мнению Александра Михайлова, поселение имело потенциал для дальнейшего развития и могло превратиться в город, однако после катастрофы XI века этого не произошло.

Исследование Горожан также заставило ученых по-новому взглянуть на древние торговые маршруты. Находки на сухопутном участке между Новгородом и Великими Луками позволяют предположить, что путь «из варяг в греки» мог включать не только речные, но и сухопутные отрезки.

Полевой этап исследований завершен. Теперь археологам предстоит камеральная обработка материалов, подготовка научной публикации и передача находок в музейный фонд.

Проект продолжался десять лет и позволил исследовать лишь небольшую часть территории древнего поселения. Однако даже эти раскопки дали возможность восстановить историю места, которое существовало около тысячи лет назад, пережило вооруженное нападение и пожар, но так и не стало городом.

Ранее сообщалось, что в поселении Горожане археологи обнаружили скандинавскую привеску‑амулет — так называемый молоточек Тора, костяную пуговицу отличной сохранности, редкую деталь от навесного замка и несколько артефактов из повседневной бытовой жизни поселения.