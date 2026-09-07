Псковичей приглашают посетить экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам»

13:05, 07 сентября 2026, ПАИ

Посетить тематическую экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам», посвящённой вкладу Псковского края в победу в Отечественной войне 1812 года, приглашает жителей и гостей города Псковский музей-заповедник в честь Дня воинской славы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

На экскурсии каждый желающий сможет узнать о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Христиановича Витгенштейна.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времён Отечественной войны.

Мероприятие подготовил молодёжный совет Псковского музея-заповедника. Экскурсия состоится во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) в субботу, 12 сентября, в 13:00. Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 29-22-59.

Ранее Псковский музей-заповедник сообщил об изменениях в графике работы объектов 7 и 8 сентября. 7 сентября выходной день сразу на десяти музейных площадках.