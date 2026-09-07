Картинная галерея Псковского музея-заповедника временно меняет режим работы
В Пскове картинная галерея будет недоступна для посещения 8 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
9 сентября музей откроется для гостей в 16:30.
Ранее сообщалось, что 8 сентября выходной день предусмотрен в четырёх объектах музея: во Дворе Постникова, в Палатах у Сокольей башни, в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского и в Музее-квартире Владимира Ленина.
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