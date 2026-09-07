Картинная галерея Псковского музея-заповедника временно меняет режим работы

21:25, 07 сентября 2026, ПАИ

В Пскове картинная галерея будет недоступна для посещения 8 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

9 сентября музей откроется для гостей в 16:30.

Ранее сообщалось, что 8 сентября выходной день предусмотрен в четырёх объектах музея: во Дворе Постникова, в Палатах у Сокольей башни, в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского и в Музее-квартире Владимира Ленина.