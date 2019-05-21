Единороссы проверили детские площадки в Великих Луках

18:14, 21 мая 2019, ПАИ

Члены группы общественного контроля посетили детские площадки в сквере имени А. С. Пушкина и на проспекте Гагарина: 16 и 16, корпус 2, 21 и 42-44. Проверяющие пришли к выводу, что площадки соответствуют требованиям, однако порекомендовали устранить выявленные недочеты, в частности, подсыпать грунт к одной из них.

Члены группы общественного контроля посетили детские площадки в сквере имени А. С. Пушкина и на проспекте Гагарина: 16 и 16, корпус 2, 21 и 42-44. Проверяющие пришли к выводу, что площадки соответствуют требованиям, однако порекомендовали устранить выявленные недочеты, в частности, подсыпать грунт к одной из них.

Депутат фракции «Единой России» в городской Думе Василий Журко подчеркнул, что оборудование детских игровых площадок – это одно из важных мероприятий в развитии детей. По его мнению, осмотренные площадки красочные, современные и надежные, однако они требуют постоянного ухода. «Важно регулярно осуществлять контроль за их состоянием и своевременно устранять недостатки. Группа контроля не ограничится единовременной проверкой, а будет и в дальнейшем активно мониторить состояние городских детских площадок», – пояснил он.

Его коллега в Великолукской городской Думе Дмитрий Кравченко отметил тенденцию увеличения в городе количества привлекательных и современных детских площадок. «Причем они содержат не только игровые элементы, но и спортивное оборудование, тренажерные комплексы, которые способствуют развитию физического здоровья детей. Все проверенные площадки соответствуют установленным стандартам и содержатся в исправном состоянии», – сказал он.

При этом Дмитрий Кравченко призвал усилить контроль за безопасностью и надлежащим содержанием детских площадок в Великих Лук со стороны управляющих компаний, ЖКХ, общественных советников и родителей.