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Общество

«Содружество - 2019»: 18 эстонцев проехали 430 км по псковскому бездорожью

20 россиян и 18 эстонцев приняли участие в автопробеге по бездорожью «Содружество - 2019» в Псковской области на 430-километровой трассе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на организатора Александра Гузанова.

Всего 20 километров трассы пролегали по асфальту, а 410 километров составили гравийные дороги, леса и болота в районе Печор и приграничного перехода в Ивангороде Ленинградской области. Автопробег стартовал 18 мая в 9:00, а завершился почти в полночь. При этом 19 мая автолюбителям пришлось дважды форсировать небольшие речки.

Подготовка автомобиля должна соответствовать категории «Sport+» (полный привод, лебедки), а в экипаж включаются минимум два человека.

По словам Александра Гузанова, чем тяжелее дорога, тем лучше ощущается товарищество. Между нами отсутствовали барьеры. Появился какой-то третий язык, было чувство слаженности действий», - подытожил Александр Гузанов.

В октябре пройдет ответный автопробег на территории Эстонии - от Ивангорода до таможенного перехода Койдула. В этом году к проекту присоединились участники «Команды 2018».

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