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Общество

«Культурные выходные» прошли в Бежаницком округе

С 23 по 25 октября в Бежаницком округе проходили «Культурные выходные» с участием артистов из областной столицы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

  • «Культурные выходные»
    Фото: Фото Любови Озерской, Елены Максимовой, Екатерины Михайловой
  • «Культурные выходные»
    Фото: Фото Любови Озерской, Елены Максимовой, Екатерины Михайловой
  • «Культурные выходные»
    Фото: Фото Любови Озерской, Елены Максимовой, Екатерины Михайловой
  • «Культурные выходные»
    Фото: Фото Любови Озерской, Елены Максимовой, Екатерины Михайловой

В пятницу дети смогли побывать на спектакле Псковского областного театра кукол «Золотой ключик».

24 октября для любителей живой классической музыки прозвучал концерт квинтета духовых инструментов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области (флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна). Музыканты исполнили самые известные произведения великих русских композиторов, в том числе «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и фрагменты балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

В воскресенье бежаничан порадовал ансамбль русской музыки «Псков». Название концертной программы говорило само за себя: «Между прошлым и будущим». Звучали известные мелодии, исполненные на народных инструментах – балалайке, домре, гуслях, аккордеоне и ударных, солисты ансамбля исполняли песни разных лет.

Глава округа Елена Иванова от лица всех зрителей благодарила творческие коллективы за выступления и подаренные эмоции: «Вы показали нам, как прекрасна наша русская музыка. Это наш культурный код! Будем снова ждать вас в гости!»

Юные зрители смогли приобрести билеты на мероприятия по Пушкинской карте.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это масштабный социальный проект, финансируемый Правительством Российской Федерации и направленный на культурное развитие молодёжи. В рамках программы каждый пользователь в возрасте от 14 до 22 лет включительно получает карту платёжной системы «Мир» с депозитом, который можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии и кинотеатры по всей России. Реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что «Культурные выходные» открылись в Красногородске.

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