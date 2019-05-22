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Общество

Новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий планируют разработать в России

В 2019 году в России планируется начать разработку нового ГОСТа для асфальтобетонных покрытий, применение которого повысит устойчивость дорог при использовании автомобилистами шипованной резины. Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) будут тестировать в течение нескольких лет, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшего в конце марта.

Авторы инициативы отметили, что в стране актуальна проблема негативного влияния шипованных шин на состояние дорог. В результате использования автомобилистами зимней резины наблюдается истирание каменной породы в составе покрытия.

Нормы, действующие в России с 2014 года, предусматривают для определения сопротивления истираемости метод микро-Деваль, а в странах Северной Европы, где эта проблема также актуальна, используется иной показатель — Nordic test. Специалисты сопоставят результаты по обоим методам и оценят истирание каменного материала в составе асфальтобетона. По итогам эксперимента будет разработан ПНСТ на основе европейской практики.

В Росавтодоре заявили, что работа над новым стандартом уже началась, она включена в ведомственный план.

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