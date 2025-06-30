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Общество

Виталий Тарасов представит Псковскую область в финале чемпионата «Абилимпикс»

13 представителей Псковской области боролись за выход в финал национального чемпионата «Абилимпикс» с 21 мая по 26 июня. Отборочные испытания проходили в городах Московской области, в Санкт-Петербурге и Туле. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Четыре школьника, шесть студентов и три специалиста из области соревновались в восьми профессиональных направлениях: «массажист», «малярное дело», «столярное дело», «швея», «медицинский и социальный уход», «портной», «жестовое искусство», «флористика». Участники показали высокие результаты, многие вошли в десятку лучших по своим компетенциям, отметили в комитете.

  • чемпионат «Абилимпикс»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • чемпионат «Абилимпикс»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • чемпионат «Абилимпикс»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • чемпионат «Абилимпикс»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области

Призёрами стали Анастасия Сергеева из Опочецкой школы-интерната, наставником которой является Ирина Орлова, занявшая третье место в компетенции «малярное дело» среди школьников, и Светлана Родионова из Псковской фабрики «Славянка» под руководством наставника Татьяны Яковлевой, завоевавшая третье место в компетенции «швея» среди специалистов.

Особых успехов добился ученик Красногородской школы-интерната Виталий Тарасов, подчеркнули в комитете. Под руководством своего наставника Алексея Громова он с большим отрывом одержал победу по компетенции «столярное дело» на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

Теперь Виталию Тарасову предстоит подготовка к финалу национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдёт в октябре этого года в Москве.

«Благодарим всех участников за достойное выступление и поздравляем с высокими результатами! Каждый шаг в рамках отборочного этапа – это преодоление, вера в себя и вдохновение», – заключили в комитете по образованию.

Напомним, что чемпионат организован Министерством просвещения России и проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года стал частью национального проекта «Молодёжь и дети».

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