Избиратель давно сделал выбор в пользу удобства многодневного голосования – Анна Садовникова

21:37, 30 июня 2025, ПАИ

Почему формат многодневного голосования по-настоящему работает и востребован, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что сегодня, 30 июня, в Пскове официально утвердили проведение многодневного голосования на предстоящих выборах. Избиратели смогут отдать свой голос в любой из трёх дней – 12, 13 или 14 сентября.

«Избиратель давно сделал выбор в пользу удобства многодневного голосования. Именно таковы результаты обратной связи и мнений избирателей, которые комиссии собирают после каждой кампании», – подчеркнула Анна Садовникова.

Она отметила, что сентябрьское голосование всегда порождало конфликт между приоритетами – огородом и избирательным участком. Она также упомянула, что для работающих, например, посменно многие могут вспомнить организацию голосования без отрыва от производства, когда избирательные комиссии выезжали с переносными ящиками на предприятия, что вызывало вопросы о включении в списки избирателей и организации самого процесса. Кроме того, нельзя забывать о студенчестве, которое голосует по месту прописки – дома.

«При трёхдневном голосовании избиратели получают больше времени для выбора удобного момента похода на избирательный участок – вне зависимости от рабочего графика, семейных обязательств или уборки урожая и сбора грибов и ягод», – заметила председатель.

Помимо этого, распределение нагрузки на членов избирательных комиссий при многодневном голосовании позволяет сократить расходы на проведение выборов за счёт уменьшения количества в УИК. «И решить проблему «короткой скамейки запасных» – не секрет, что в избирательной системе тоже есть кадровый голод», – поделилась Анна Садовникова.

Она подчеркнула, что при отсутствии голосования в течение нескольких дней избиркомы обязаны организовать досрочное голосование, которое длится 10 дней. Это увеличивает количество дней голосования в три раза и создает наложение сроков. В отличие от обычного процесса подготовки, при досрочном голосовании одновременно происходит подготовка участка, расстановка оборудования, работа со списками избирателей и само голосование.

«Ещё отмечу, может быть, не самый важный, но очевидный момент многодневного голосования. Сейчас избирательная система возвращает в обиход хорошие электоральные традиции: например, концерты на избирательных участках, буфеты с пирожками. В 2024 году был реализован пилотный проект «Здоровье избирателя», позволявший проходить диспансеризацию рядом с местами голосования. Благодаря трёхдневному формату программы проводятся последовательно на каждом участке, обеспечивая равное участие для всех избирателей», – рассказала эксперт.

Анна Садовникова отметила, что процедура многодневного голосования строго регламентирована ЦИК России, что исключает нарушения. Она также добавила, что Избирательная комиссия Псковской области проводит демонстрацию модельного участка перед выборами, где за четыре года не было успешных попыток вскрытия сейфов или подмены пакетов.