Рейсы двух пригородных поездов временно отменят в Псковской области
Рейсы двух пригородных поездов временно отменят в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Так, в связи с производством внеплановых работ 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 июля отменяются пригородные поезда на направлении «Великие Луки – Осташков – Великие Луки»:
- № 6694 Великие Луки – Осташков на участке Великие Луки – Осташков;
- № 6693 Осташков – Великие Луки на участке Осташков – Великие Луки.
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