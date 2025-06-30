Рейсы двух пригородных поездов временно отменят в Псковской области

19:14, 30 июня 2025, ПАИ

Рейсы двух пригородных поездов временно отменят в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, в связи с производством внеплановых работ 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 июля отменяются пригородные поезда на направлении «Великие Луки – Осташков – Великие Луки»: