О высадке цветов на клумбах Пскова рассказала Татьяна Таратынова

22:45, 30 июня 2025, ПАИ

О высадке цветов на клумбах Пскова рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Таратынова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Уникальных видов каких-то нет, они повторяются из года в год, какие-то мы просто используем, потом не используем, потом снова используем. Соответственно, когда-либо на городских клумбах такие цветочки у нас присутствовали. В этом году, например, принято решение во все вазонные конструкции не высаживать петунию, как это было в прошлом году, потому что, когда выпадали осадки, выглядела она не очень презентабельно», – заметила Татьяна Таратынова.

Она уточнила, что в этом году её заменили на пеларгонию.

«В принципе, набор цветов зарекомендовал себя на протяжении уже многих лет, и, соответственно, каких-то серьёзных нововведений мы не используем. А если используем, то в небольших количествах сначала как пилотный проект, а потом уже начинаем массово внедрять, если всё происходит удачно», – объяснила Татьяна Таратынова.

Напомним, что летом на клумбах Пскова расцветут 150 тысяч растений.