Порядка 200 участников из России и Белоруссии собрал международный лагерь «Курган Дружбы»

20:29, 30 июня 2025, ПАИ

Летняя смена международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы», который располагается на базе детского лагеря «Звёздный» в деревне Опухлики Невельского муниципального округа, проходит в Псковской области. В мероприятии участвуют около 200 учащихся 8–10 классов из Псковской области и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В течение двух недель команды работают над собственными проектами в таких направлениях, как «Художники», «Хранители истории» и «Защитники». Участники погружаются в историю городов-героев России и Белоруссии, проверяют свои знания о Великой Отечественной войне, разоблачают мифы и анализируют оригинальные агитплакаты 1940-х годов.

В рамках одного из блоков образовательного модуля участники получили углублённое понимание партизанского движения в Псковской области, его масштабов, особенностей и сложностей жизни и борьбы в условиях оккупации.

Часть лекций провели представители регионального отделения Российского исторического общества.

Одним из ключевых событий этого этапа стала творческая мастерская под названием «Галерея славы. Наши герои». Каждый участник или команда выбрали своего героя, а затем тщательно собирали информацию, изучая биографии, факты и документы. На основе собранных материалов ребята подготовили содержательные биографические справки.

Напомним, что международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии проходит каждый год в июле. На мероприятии собираются сотни людей, включая официальных представителей стран-участниц, членов ветеранских и общественных организаций, местных жителей и молодёжь. Все они встречаются на границе трёх государств, чтобы вспомнить и отдать дань уважения памяти объединённого советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.