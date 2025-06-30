Новый врач появился в Великолукской стоматологической поликлинике

19:56, 30 июня 2025, ПАИ

Новый врач – стоматолог-ортопед Андрей Климовский появился в Великолукской стоматологической поликлинике, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Андрей Александрович совсем не чужой для города Великие Луки. После успешного окончания Архангельского государственного медицинского института в 1984 году он по распределению пришёл на работу в Великолукскую городскую стоматологическую поликлинику и на протяжении 15 лет, до 1999 года, Андрей Александрович работал в должности врача – стоматолога-ортопеда», – подчеркнули в комитете.

После доктор работал в Санкт-Петербурге как в системе частных клиник, так и в государственной медицинской организации.

«Сейчас он вернулся в Великие Луки, а его опыт и знания в области ортопедической стоматологии делают его ценным дополнением в команде стоматологов», – заключили в комитете по здравоохранению.