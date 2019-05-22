Дозвониться в псковскую Кадастровую палату стало проще

11:05, 22 мая 2019, ПАИ

Кадастровая палата по Псковской области внедрила улучшенное интерактивное меню. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, теперь заявителям достаточно позвонить по номеру учреждения 8 (8112) 64-93-01, выбрать один из пунктов интерактивного меню и дождаться соединения со специалистом.

Заявитель сможет ознакомиться с предлагаемыми возможностями интерактивного меню и выбрать необходимый раздел.

Для предварительной записи на прием для получения услуги Росреестра необходимо нажать клавишу 1, для записи на личный прием к конкретному специалисту отдела Кадастровой палаты следует нажать клавишу 3.

Для получения информации по оказываемым государственным услугам необходимо нажать клавишу 6 и тогда заявитель узнает о возможностях решить свой вопрос: получит информацию о порядке и способе предварительной записи на прием, информацию о перечне документов, необходимых для оказания государственных услуг, размере государственной пошлины и платы за предоставление сведений реестра недвижимости, сроках предоставления услуг, ему расскажут о графике работы и адресах офисов кадастровой палаты, консультация по работе с порталом Росреестра и использовании электронных сервисов, а также о консультации по предоставлению сведений из Единого государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН).

Чтобы получить консультацию по платным услугам, нужно перейти по клавише 5, после чего возможно будет озвучена информации по вопросам оказания консультационных услуг, по порядку получения и использования электронной цифровой подписи, по курьерской доставке документов и выезду к заявителю, по проведению лекций и семинаров и другим вопросам.

Интерактивное меню включает в себя следующую информацию: запись на личный прием к руководству и получение информации по иным вопросам, не заявленным в меню (клавиша 9), информация о ходе рассмотрения обращений (клавиша 7), соединение со специалистом отдела кадров по вопросу трудоустройства (клавиша 8).

После выбора необходимой клавиши звонок будет переадресован на нужного специалиста, который проконсультирует по интересующему вопросу. Если заявителю уже известен четырехзначный внутренний номер специалиста учреждения, ввести его можно в тоновом режиме сразу после ответа оператора.