Новый сезон проекта «Истоки. Школа» стартовал в Печорах

21:46, 09 июня 2026, ПАИ

Новый сезон Всероссийского проекта «Истоки. Школа» стартовал в Псковской области 9 июня. Первым на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проходит заезд «Единство», сообщили ПАИ организаторы.

Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Ассамблеи народов России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», оператором которого выступает Росмолодёжь.

Приветственный адрес участникам направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Четвёртый год проект объединяет тысячи молодых людей, даёт им возможность исследовать прошлое и становиться сопричастными к созданию будущего страны. За время реализации проекта свыше двух тысяч человек из 73 регионов России, а вместе с ними более ста молодых семей с детьми, стали частью масштабной работы по укреплению традиционных ценностей. В Год единства народов России, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, проект вносит важный вклад в сохранение историко-культурного наследия и традиций народов нашей страны. Символично, что первая тематическая смена, которая объединит мастеров народных промыслов, региональные творческие коллективы и представителей коренных малочисленных народов, носит название «Единство», – сказал Сергей Кириенко.

Практическая часть программы позволит участникам прикоснуться к традициям разных народов на интерактивных встречах и ремесленных мастер-классах. Они освоят традиционную русскую пляску и ткачество на станках, будут работать с витражным стеклом, создадут тряпичных кукол и погрузятся в фольклор коренного малочисленного народа сето. Кроме того, молодые люди познакомятся с уникальным филатуристическим маршрутом по Псковской области «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» и станут частью флагманского литературно-патриотического проекта Ассамблеи народов России «Русские чтения. История России – история Побед».

«В Год единства народов России мы открываем новый сезон проекта «Истоки. Школа» программой, которая символично объединяет традиции и будущее нашей страны. Заезд «Единство» проходит впервые и сразу собрал 120 участников из десятков регионов. В Печоры приехали специалисты по сохранению культурного наследия, жители малых городов, представители разных конфессий и коренных малочисленных этносов. Они познакомятся с уникальным достоянием нашей страны и пройдут обучение под кураторством экспертов в сфере этнопедагогики, социального проектирования и медиа», – подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Григорий Гуров.

Традиционно важной частью заезда станет духовная программа. Участники посетят открытые диалоги, экскурсии по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, встречи со священнослужителями и семинаристами.

«В духовной сплочённости народов нашей страны заключается особая всепобеждающая сила. Единство многонационального народа Российской Федерации является ключевым условием устойчивого социально-экономического развития, обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета страны. Уверен, что предложенная организаторами насыщенная программа будет способствовать укреплению общероссийской гражданской идентичности, бережному отношению к культурному наследию, позволит обменяться опытом, найти единомышленников и друзей», – отметил в приветственном адресе руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В смене «Единство» состоится масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню России. В спортивный блок войдут турниры по лапте, городкам, вышибалам, перетягиванию каната и боулингу. Параллельно будут работать современные интерактивные зоны фиджитал-спорта и лазертаг.

«Российское государство веками строилось на фундаменте народного единства. Именно сплочённость помогала стране выстоять в самые сложные времена. Сегодня эта традиция обретает новое воплощение в рамках проекта «Истоки. Школа». В Печорах собрались 120 участников из разных уголков страны – представители разных национальностей и вероисповеданий. Они объединились, чтобы вместе укрепить наше общее будущее и показать: подлинное единство рождается там, где чтят традиции и помнят о вековых ценностях. Символично, что первый заезд посвящён именно единству – той важнейшей ценности, что скрепляет Россию из поколения в поколение», – отметила директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

«Единство» – первый из четырех тематических заездов летнего сезона «Истоки. Школы» в Печорах. В июне и июле также пройдут заезды «Детство», «Воспитание» и «Семья».

«Для меня проект «Истоки. Школа» – возможность прикоснуться к живому наследию нашей страны и познакомиться с людьми, которые сохраняют культуру, традиции и историю в разных регионах России. На заезде «Единство» особенно важно узнать больше о культуре других народов, увидеть их через личные истории участников, обменяться опытом и обогатить свой внутренний мир новыми знаниями и смыслами. Здесь, на Псковской земле, особенно остро чувствуешь, что подлинное единство – это живая связь поколений, традиций и ценностей, которые нас объединяют», – рассказала участница заезда «Единство» Татьяна Куркина.

В 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается в городе Севастополе на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», где в этом году уже в третий раз пройдёт форум «Истоки».