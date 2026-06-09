Перспективы развития творческих индустрий обсудили в Пскове

20:30, 09 июня 2026, ПАИ

Перспективы развития творческих индустрий на территории Псковской области обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. Подробности встречи глава региона рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

«Совершенствованию этой сферы как одному из факторов стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения имиджа и конкурентоспособности региона мы уделяем особое внимание. Принят закон о полномочиях органов государственной власти в сфере креативных индустрий, создан профильный центр на базе Фонда гарантий и развития предпринимательства. Под критерии креативного сектора подходит более 1 200 местных компаний», – рассказал глава региона.

С мая стартовал приём заявок на включение МСП в соответствующий реестр, предусматривающий льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей под 3,75 %, софинансирование затрат на патенты и авторские права, помощь в продвижении проектов на федеральных площадках. Как отметил Михаил Ведерников, заявки уже поступают.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. Михаил Ведерников отметил успешный пример работы Школы креативных индустрий в Пскове, студенты которой уже побеждают на всероссийских конкурсах.

По словам губернатора, в этом году откроется вторая школа – в Печорах.

В рамках рабочей встречи участники обсудили возможность организации образовательного цикла для муниципальных команд. Отдельные направления совместной деятельности могут быть реализованы в рамках мероприятий президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», добавил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил Марину Монгуш за внимание к региону и многолетнее результативное сотрудничество.