Гражданин России погиб в ДТП с автобусом в Италии

13:43, 22 мая 2019, ПАИ

Гражданин России погиб в ДТП с автобусом в Италии. Еще несколько человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию. Около 10 утра по-московскому времени автобус протаранил заграждения у дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией перекрыта. Сейчас на месте аварии работают спасатели.