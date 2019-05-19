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Гражданин России погиб в ДТП с автобусом в Италии

Гражданин России погиб в ДТП с автобусом в Италии. Еще несколько человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию. Около 10 утра по-московскому времени автобус протаранил заграждения у дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией перекрыта. Сейчас на месте аварии работают спасатели.

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