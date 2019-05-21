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Политика

Две кандидатуры на руководящие посты в школу и детсад Пскова рассмотрел социальный комитет гордумы

В ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва 22 мая состоялось заседания комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты рассмотрели вопросы о согласовании кандидатур Олега Печатникова для назначения на должность директора муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» и Елены Симвулиди - на должность заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №29». Члены комитета решили вынести эти вопросы на сессию с рекомендацией «принять».

Также парламентарии проголосовали за рассмотрение на сессии вопросов согласования продления срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным детским садом компенсирующего вида №19 Ольге Заболотниковой и директора Центра образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.

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