Александр Котов – о попытках оппозиции дискредитировать выборы: Им нечего дать избирателям, кроме популизма

18:09, 16 июля 2025, ПАИ

В каких муниципалитетах будет наиболее напряжённая избирательная кампания, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Гдовский и Псковский районы – это те муниципалитеты, в которых эта избирательная кампания может быть наиболее напряжённой. То, что сейчас происходит с реорганизацией лечебных учреждений, и есть люди, которые отговаривают, так же и с муниципальной реформой. При этом какая аргументация? С точки зрения тех, кто говорил о преимуществах, – на местах появится человек, который будет отвечать за всё происходящее на его территории, а встречное – уничтожили местное самоуправление, лишили людей права решений», – сказал он.

При этом, по его словам, в муниципалитетах всегда будет местное самоуправление в виде ТОС. «Территориальное местное самоуправление – даже название говорит само за себя. Мы готовы выделять деньги людям, которые стремятся что-то сделать на своей территории, и будем продолжать их выделять. Это самое что ни на есть местное самоуправление. Мы готовы разговаривать на конкретных примерах, оперируя конкретными цифрами и говоря о конкретных результатах. А в ответ – чистая политика и популизм, попытка на этом заработать какие-то политические очки», – подчеркнул он.

Оппозиция не готова по-настоящему проводить избирательную кампанию, считает Александр Котов. «Они даже документы не могут оформить грамотно, а потом начинают говорить, что у нас такое законодательство, которое препятствует участию в выборах оппозиционных партий. Мне трудно представить кандидатов от оппозиции, которые готовы к откровенному разговору с людьми. А мы идём туда, нам высказывают критику в глаза, мы готовы слушать и реагировать. А они не готовы, потому что сказать нечего, кроме популизма. А популизм сейчас не прокатывает – сейчас уже люди отличают популизм от конкретных действий», – заключил спикер облсобрания.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.