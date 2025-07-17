Спикер облсобрания развенчал миф о целях проведения парламентских часов

11:58, 17 июля 2025, ПАИ

Как происходит выбор тем для проведения парламентских часов на сессиях облсобрания, объяснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы стараемся оперативно реагировать на наиболее злободневные темы. Парламентский час имеет смысл только в том случае, когда есть быстрая реакция на какие-то резонансные события, проблемы, которые волнуют наших граждан. Поэтому мы заранее ничего не планируем, и депутаты вносят предложения тогда, когда видят, что есть необходимость тему обсудить, вынести на поверхность и попытаться найти какие-то решения», – разъяснил он.

При этом мнение, что таким образом депутаты стремятся устроить публичную порку, ошибочное. «Я категорический противник такого подхода. Понятно, что у нас есть контролирующие функции, но таким способом проблемы не решаются. Наша задача – совместно обсудить, самое главное – совместно работать. Депутаты – это законодательный орган, который точно так же относится к региональной власти и отвечает за то, что происходит в регионе. Можем что-то критиковать, говорить, при этом надо что-то делать самому. Депутаты помогать должны, чтобы хорошая идея была правильно реализована. А если будем только критиковать и считать себя великими контролёрами, то точно ни к чему хорошему не приведёт», – подчеркнул спикер облсобрания.