Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное

07:51, 17 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира:

– о реорганизации больниц: «Это управленческое решение абсолютно правильное. Тему реорганизации излишне политизировали, плавно перенеся в политическую плоскость и в некоторых случаях даже дезинформируя населения о якобы закрытии больниц. Никто ничего не закрывает».

– благодаря реорганизации больниц возможностей у учреждений и людей, которые будут пользоваться медуслугами, станет гораздо больше;

– о переименовании комитетов в министерства: «Это связано с внесением изменений в федеральное законодательство. В каждом регионе есть правительство, а если есть правительство, то из этого вытекает, что должны быть и министерства»;

– хоть название «министерство» может быть и непривычным для жителей региона, но оно полностью отражает всю суть организации работы исполнительной власти области;

– о том, почему новые региональные памятные даты не сделали выходными: «Закон такого не предусматривает. Моя позиция: у нас достаточно выходных дней и есть возможность отдохнуть, отметить праздничные даты, которые учреждены на федеральном уровне. Совершенно не обязательно делать праздничные даты выходными, а день памяти тем более. Мы не хотим делать акцент именно на этом»;

– о перспективах появления в Псковской области новых памятных дат: «Например, есть у нас такая личность, как Ордин-Нащокин. Тут надо думать, обсуждать, анализировать, внимательно к этому подходить. Главное – не свалиться в кампанейщину, «что ни день – то праздник». Надо выделять даты, отталкиваясь от определённых критериев, именно важные, по-настоящему серьёзные исторические даты, которые следует отмечать и как день памяти»;

– о необходимости временных отключений мобильного интернета в Псковской области: «Если у нас есть возможность минимизировать потенциальные риски, которые связаны с угрозой для жизни людей, мы должны на это идти. Мы можем потерпеть временные неудобства, связанные с ограничением мобильного интернета. Но это же не вечно, надо просто набраться терпения и понимать, что мы ограничиваем ради того, чтобы потенциально сохранить жизни людей»;

– особенность предстоящей избирательной кампании связана с завершением преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Именно депутаты, которые избираются в окружное Собрание, по результатам конкурса тайным голосованием будут избирать главу муниципалитета, который будет нести ответственность за всё, что происходит на этой территории. «Здесь есть стимул и побороться, чтобы представлять интересы своих избирателей в избрании главы округа. Я думаю, что это и особенность этой избирательной кампании, которая будет проходить»;

– Гдовский и Псковский районы – это те муниципалитеты, в которых эта избирательная кампания может быть наиболее напряжённой;

– о попытках оппозиции дискредитировать выборы: «Оппозиция не готова по-настоящему проводить избирательную кампанию. Они даже документы не могут оформить грамотно, а потом начинают говорить, что у нас такое законодательство, которое препятствует участию в выборах оппозиционных партий. Мне трудно представить кандидатов от оппозиции, которые готовы к откровенному разговору с людьми. А мы идём туда, нам высказывают критику в глаза, мы готовы слушать и реагировать. А они не готовы, потому что сказать нечего, кроме популизма. А популизм сейчас не прокатывает – сейчас уже люди отличают популизм от конкретных действий»;

– о деятельности властей в Великих Луках: «Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, опять же во многом потому, что на это самое пристальное внимание обращает губернатор. Со стороны может показаться, что здесь есть наезд на муниципальные власти города Великие Луки. Но мы можем сравнить: почему в Пскове может и не идеально, но стараются навести порядок, а там при тех же возможностях этого не происходит. Это говорит о том, что надо руководителям муниципалитетов более внимательно относиться и не говорить о том, что у них недостаток финансовых средств. Зачастую можно организационными мерами многого добиться, понятно, что без денег ничего не получится, но если их эффективно использовать, можно многие проблемы решить».