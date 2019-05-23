19 контрольных мероприятий провела Контрольно-счетная палата Пскова в прошлом году

12:04, 23 мая 2019, ПАИ

19 контрольных мероприятий провела Контрольно-счетная палата Пскова в 2018 году, в том числе 2 внеплановых по запросу главы города. Об этом сообщил председатель контрольного органа Василий Гончар на 24-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению докладчика, в прошлом году отмечена положительная динамика снижения нарушений объектами контроля. Василий Гончар подчеркнул, что это стало возможным благодаря расширенным коллегиям Контрольно-счетной палаты с участием городской администрации и депутатов.

Он напомнил, что без положительного заключения Контрольно-счетной палаты не подлежат рассмотрению никакие нормативно-правовые акты. Василий Гончар сказал, что прошлом году были подготовлены 78 положительных заключений.

Председатель контрольного органа заявил, что каждая проверка обсуждалась на комитетах с участием представителей Контрольно-счетной палаты. Он поблагодарил главу Пскова Ивана Цецерского, депутатов и прокуратуру за активное участие в работе КСП и выразил надежду, что в дальнейшем они примут активное участие в мероприятиях контрольного органа. По его словам, решение возникающих вопросов – это итог совместной работы.

Также председатель КСП выразил благодарность главе администрации Пскова Александру Братчикову за постоянное и системное взаимодействие. «Это сотрудничество позволило оперативно устранять недостатки в работе», – подчеркнул он.

Лидер фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев отметил, что благодаря деятельности Контрольно-счетной палаты были предотвращены многие нарушения, и попросил прокурорских работников быстрее реагировать на работу контрольного органа.