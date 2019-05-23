0
19:16
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
19:10
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
18:31
Как завершается учебный год в Пскове: ПАИ-live с Анной Кузыченко
17:55
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:56
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
15:36
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
14:53
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
Еще новости
Общество

Международный конкурс профмастерства организуют на базе Великолукского медколледжа

28-29 мая на базе Великолукского медицинского колледжа состоится IV международный студенческий конкурс профессионального мастерства «Medica mente…» по специальности «Лечебное дело». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

В этом году в Великие Луки прибудут студенты Полоцкого и Тихвинского медицинских колледжей, представители медколледжей из Белгорода, Пскова и латвийского Даугавпилса. Команду Великолукского медицинского колледжа входят Елизавета Бизюкова (Локня), Елизавета Байкова (Великие Луки) и Яна Семенова (Великие Луки).

Впервые конкурс прошел в 2016 году по инициативе Великолукского медицинского колледжа. Он был организован совместно с Полоцким государственным медицинским колледжем имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко (Белоруссия) и Тихвинским медицинским колледжем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
23 мая 2019
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
23 мая 2019
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 мая 2019
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
23 мая 2019
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
23 мая 2019
Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
23 мая 2019
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
Лосенка спас житель Новоржевского района
23 мая 2019
Лосенка спас житель Новоржевского района
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — хорошая возможность презентовать потенциал региона
23 мая 2019
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве — хорошая возможность презентовать потенциал региона

Идет загрузка...