Международный конкурс профмастерства организуют на базе Великолукского медколледжа

17:27, 23 мая 2019, ПАИ

28-29 мая на базе Великолукского медицинского колледжа состоится IV международный студенческий конкурс профессионального мастерства «Medica mente…» по специальности «Лечебное дело». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

В этом году в Великие Луки прибудут студенты Полоцкого и Тихвинского медицинских колледжей, представители медколледжей из Белгорода, Пскова и латвийского Даугавпилса. Команду Великолукского медицинского колледжа входят Елизавета Бизюкова (Локня), Елизавета Байкова (Великие Луки) и Яна Семенова (Великие Луки).

Впервые конкурс прошел в 2016 году по инициативе Великолукского медицинского колледжа. Он был организован совместно с Полоцким государственным медицинским колледжем имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко (Белоруссия) и Тихвинским медицинским колледжем.