До +22 градусов ожидается в Псковской области 16 сентября

13:56, 15 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 16 сентября. Существенных осадков метеорологи не прогнозируют, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер будет южных направлений. Ночью температура воздуха по области составит +5…+10 градусов, днём потеплеет до +17…+22 градусов.

В Пскове ночью ожидается +7…+9 градусов, днём воздух прогреется до +20…+22 градусов. Атмосферное давление будет низким.