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Общество

Большая ярмарка и встречи с авторами ждут псковичей на «Книжной яблоне»

Ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня» начнётся в Пскове 23 сентября и продлится до 27 сентября. В этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит его при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили ПАИ организаторы.

Псковские читатели смогут встретиться с писателями Еленой Усачёвой и Дмитрием Ищенко, с поэтом Сергеем Бурыкиным, искусствоведом Сергеем Чистобаевым, шеф-редактор импринта «РИПОЛ РОСТ» Ольгой Федоскиной и многими другими почётными гостями «Книжной яблони».

К ним присоединятся творцы, учёные, музейщики и общественные деятели из Пскова и Псковской области: художники Николай Денисьев, Мария Крючкова и Александр Бушуев, филологи Татьяна Никитина и Елена Рогалёва, актриса Юлия Зубрилина, директор музея Пётр Гринчук, руководитель этноансамбля Елена Вариксоо и поэт Оксана Рахманова.

Подробный список гостей есть на сайте фестиваля.

В фестивале будут задействованы все виды творческой активности, которые так или иначе связаны с книгой: театр, музыка, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация. При этом псковичи смогут не только посмотреть и послушать, как занимаются творчеством профессионалы, но и сами получат возможность проявить себя в искусстве.

Книжная ярмарка в рамках фестиваля позволит жителями Пскова приобрести книги от лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин».

На этой книжной ярмарке также будет представлена сувенирная продукция от региональных псковских брендов.

Организаторы рекомендуют обратить особое внимание на эти мероприятия:

- торжественное открытие фестиваля «Книжная яблоня» 23 сентября 11:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева;

- творческая встреча с Еленой Усачёвой («Смешарики», «Фиксики», «Домики» – как пишутся истории для топовых сериалов») 23 сентября 13:20 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (12+);

- выставка с участием Сергея Чистобаева «Иллюстрация детской книги. Наша история в обложках» 24 сентября 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);

- творческая встреча с Сергеем Бурыкиным «Все дороги ведут в РИфМу» 24 сентября 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);

- открытие большой книжной ярмарки 25 сентября 10:00 в Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева;

- литературно-игровой спектакль-презентация с участием Ольги Федоскиной «Книжный театр поколений» от издательства «РИПОЛ РОСТ» 25 сентября 16:00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (16+);

- встреча с лауреатом Всероссийской Арктической литературной премии им. В. Маслова Дмитрием Ищенко «Север зовёт» 27 сентября 16:30 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (12+).

Полная программа фестиваля уже опубликована.

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