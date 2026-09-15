Двух пропавших в Псковской области мужчин нашли живыми

14:09, 15 сентября 2026, ПАИ

Двух пропавших в Псковской области мужчин нашли живыми, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сообщение о том, что 29-летний Алексей Кубынин, числившийся пропавшим с 19 августа, найден, появилось 15 сентября. «Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написали в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Поиск мужчины волонтёры вели в Псковском районе.

Также найден 44-летний Максим Прокопьев. Он пропал в Псковском районе, вышел из дома 9 сентября и не вернулся.

Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.