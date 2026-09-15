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Общество

Псковичам напомнили правила высадки растений в охранной зоне тепломагистралей

Высадка деревьев, кустарников и монументальных клумб в охранной зоне тепломагистралей требует обязательного письменного согласования с владельцами коммуникаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Фото: пресс-служба Псковских тепловых сетей

Как пояснили на предприятии, зелёные насаждения в охранной зоне создают трудности при эксплуатации объектов и оперативном устранении дефектов на сетях. Охранная зона – территория не менее трёх метров в каждую сторону от канала теплосети, включая подземные коммуникации, где действуют ограничения по размещению различных объектов. Эти нормы закреплены пунктом 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённых приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197.

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют следовать простому алгоритму. Сначала нужно определить место будущей высадки на придомовой территории. Затем уточнить трассировку сетей и границы охранной зоны – это можно сделать через управляющую компанию или официальный запрос в администрацию. Если участок не попадает в охранную зону, посадка возможна без ограничений. В противном случае потребуется перейти к согласованию.

Для получения разрешения необходимо направить письмо от лица УК на электронную почту pts@pts.pskov.ru, приложив схему размещения объектов на топографической основе. Специалисты проверят, не помешают ли корни или надземная часть растения эксплуатации сети, либо предложат альтернативные места. «Действуйте строго по согласованию. Обязательно дождитесь официального ответа и только после этого приступайте к работам», – призвали псковичей.

В ПТС напомнили, что самовольная высадка в охранной зоне теплосетей ведёт к признанию объектов незаконными. По требованию теплоэнергетиков владельцу придётся их демонтировать. «Помните: при аварии на теплосетях доступ к трубам должен быть свободен 24/7. Иначе без отопления и горячей воды рискуют остаться сотни жильцов», – пояснили в организации.

Помимо посадок, в охранных зонах запрещается возводить заборы и временные строения, устраивать спортивные и игровые площадки, рынки, остановочные пункты, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов, устраивать свалки и парковки автомобилей, складировать тяжёлые и громоздкие материалы.

Ранее в ПТС сообщили, можно ли установить счётчик тепла в квартире и сэкономить.

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