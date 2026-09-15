Названы продукты, которые могут улучшить сон

13:01, 15 сентября 2026, ПАИ

Ужин и перекусы перед сном могут влиять на качество ночного отдыха. По словам руководителя Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеси Маховой, некоторые растительные продукты содержат вещества, которые способствуют расслаблению организма и подготовке ко сну. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько продуктов. Например, бананы содержат магний и калий, которые участвуют в расслаблении мышц. Тыквенные семечки богаты триптофаном – аминокислотой, из которой организм вырабатывает мелатонин и серотонин, регулирующие циклы сна и бодрствования.

Миндаль и грецкие орехи также содержат магний и мелатонин и, по словам Маховой, могут способствовать более быстрому засыпанию и уменьшению ночных пробуждений.

Успокоиться перед сном помогут и травяные напитки без кофеина, например чай с ромашкой или мятой. Еще одним растительным источником натурального мелатонина специалист назвала вишню и вишневый сок. По ее словам, содержащийся в них мелатонин может способствовать нормализации внутренних биологических ритмов.

При этом эксперт советует не устраивать перед сном плотный ужин. Лучше ограничиться легким перекусом примерно за 1–1,5 часа до сна. В качестве вариантов Махова предложила горсть орехов, банан или чашку ромашкового чая.

От тяжелой, острой пищи и продуктов с большим количеством сахара перед сном лучше отказаться, поскольку они могут мешать засыпанию.