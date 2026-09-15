Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы продукты, которые могут улучшить сон

Ужин и перекусы перед сном могут влиять на качество ночного отдыха. По словам руководителя Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеси Маховой, некоторые растительные продукты содержат вещества, которые способствуют расслаблению организма и подготовке ко сну. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько продуктов. Например, бананы содержат магний и калий, которые участвуют в расслаблении мышц. Тыквенные семечки богаты триптофаном – аминокислотой, из которой организм вырабатывает мелатонин и серотонин, регулирующие циклы сна и бодрствования.

Миндаль и грецкие орехи также содержат магний и мелатонин и, по словам Маховой, могут способствовать более быстрому засыпанию и уменьшению ночных пробуждений.

Успокоиться перед сном помогут и травяные напитки без кофеина, например чай с ромашкой или мятой. Еще одним растительным источником натурального мелатонина специалист назвала вишню и вишневый сок. По ее словам, содержащийся в них мелатонин может способствовать нормализации внутренних биологических ритмов.

При этом эксперт советует не устраивать перед сном плотный ужин. Лучше ограничиться легким перекусом примерно за 1–1,5 часа до сна. В качестве вариантов Махова предложила горсть орехов, банан или чашку ромашкового чая.

От тяжелой, острой пищи и продуктов с большим количеством сахара перед сном лучше отказаться, поскольку они могут мешать засыпанию.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

В Пскове готовят документацию на ремонт бассейна «Барс»
15 сентября 2026

Первоклассники начнут заниматься в отремонтированном здании ПИЛГ через неделю-полторы
15 сентября 2026

На мосту Александра Невского в Пскове продолжается активная фаза ремонта
15 сентября 2026

На месте торгового павильона «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове больше ничего не будут строить
15 сентября 2026

29 человек с симптомами ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю
15 сентября 2026

Посадка деревьев станет следующим этапом ремонта улицы Советской в Пскове
15 сентября 2026

24 единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
15 сентября 2026

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов разъяснили псковичам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...