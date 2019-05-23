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Общество

Культиватор и плуг необходимы псковскому УФСИН

Трактор, прицеп тракторный самосвальный, культиватор и плуг необходимы УФСИН России по Псковской области с целью выполнения Федеральной целевой программы «Развитие уголовно исполнительной системы на 2018 - 2026 годы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Соответствующая документация об электронных аукционах размещена в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

Помимо указанной сельскохозяйственной техники аукцион предусматривает поставку навесных устройств для трактора тягового класса 0,6-8: отвал коммунальный, вилочный захват, ковш, грабли ворошильные и погрузчик.

Адрес заказчика: Псков, улица Льва Толстого, 17а, кабинет 40, телефон (8112) 69-61-31. Контактное лицо – Дмитрий Мисюра, телефон (8112) 69-60-62.

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