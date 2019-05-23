Как завершается учебный год в Пскове: ПАИ-live с Анной Кузыченко

18:31, 23 мая 2019, ПАИ

22 мая гостем проекта ПАИ-live стала начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. Она подвела итоги учебного года, прокомментировала резонансные заявления депутатов о нарушениях в системе школьного питания, скандал с увольнением директора школы №13, рассказала об усилении мер безопасности в городских школах и нововведениях в материальном стимулировании учителей и оценила кадровый дефицит в псковских школах.

- Как, где и когда будет проходить последний звонок, и какие улицы перекроют?

- Каждый год церемония последнего звонка в Пскове проходит 24 мая. Дата привязана к Дню славянской письменности. Хочу обратить внимание родителей выпускников, что в этом году церемония последнего звонка начнется в 14:00 на вечевой площади Троицкого собора. На церемонию уйдет примерно 40 минут. В этом году выпускники будут участвовать в шествии с шарами в цветах триколора и гербами образовательных учреждений. Каждая школа будет нести свой герб, которые были созданы на конкурсе. После окончания церемонии, начнется шествие, которое направится от Троицкого собора в Зеленый театр, маршрут будет лежать через Октябрьский проспект.

В связи с этим движение на Октябрьском проспекте будет перекрыто с 14:00 до 15:30. В шествии будет участвовать 1 тыс. 304 выпускника вместе со своими руководителями классов и директорами. Мы внесли пару коррективов в этот маршрут, поэтому выпускников будут ждать сюрпризы по ходу движения колонны. Шествие будут сопровождать мажоретки и оркестр 76-ой дивизии ВДВ.

Затем в 15:00 мы встречаемся в Зеленом театре, где будет отдельная программа для выпускников. Она состоит из встреч с официальными лицами, награждений определенных выпускников и концерта, который продлится до 17:00.

- Когда пройдет награждение медалистов?

- Награждение состоится 20 июня, в день единого выпускного в Пскове, где будут свои сюрпризы, о которых я пока не могу рассказать.

- Куда поступают псковские выпускники?

- С 10 класса, к сожалению, многие ориентируются на то, чтобы уехать из региона. В основном, это определенные, специализированные вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Твери. Учитывая правила поступления, можно подавать документы в 5 учебных заведений и, безусловно, все пользуются этим шансом. Акценты выбора университетов делятся на высшие общеобразовательные учреждения, которые проверены временем: «технари», например, выбирают Московский Государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, гуманитарии, которые поступают на медицинское направление, чаще выбирает лидирующие медицинские вузы Твери и Санкт-Петербурга. Но очень многие всё чаще смотрят в сторону Псковского государственного университета. Перемены, которые сейчас происходят в нашем вузе, будут способствовать тому, что наши выпускники будут больше обращать внимание на местный вуз и оставаться здесь.

- Где вы видите слабые кадровые места в Пскове?

- Оптимизма среди выпускников педагогических профессий становится всё меньше и меньше. Сейчас мы находимся в кадровом голоде, потому что, к сожалению, выпускники педагогических направлений не спешат идти на работу в школы и не очень мотивированы заниматься педагогической деятельностью. Нужно признать, что для них выбор работы в школе или детском саду стоит на последнем месте. Каждый год к нам приходит стабильно около 100 выпускников вуза и этот порог сложно побороть, хотя мы постоянно работаем над этим. Работаем с ПсковГУ, проводим «день карьеры» и различные мероприятия, которые связаны с популяризацией педагогического образования.

Думаю, что если бы та сторона, которая готовит и мотивирует наших студентов к работе в педагогическом направлении была бы более активна, то мы бы начали справляться с «педагогическом голодом». Сегодня мы делаем вывод, что «один в поле воин».

- Какие примеры вы можете привести?

- Я не скажу, что сегодня у нас нехватка кадров, кадры есть. Новый учебный год мы начнем без сбоев и текущий год мы также закрываем по всем ставкам. Но ставки эти закрываются за счет совместительства. Наши педагоги берут больше, чем 2 ставки, и дополнительную нагрузку, а потом ждут пока эта вакансия закроется.

Мы строим два больших детских сада в Пскове на 277 мест: на улице Звездной и в деревне Борисовичи Псковского района. Мы готовимся и набираем кадры, объявлен сбор резюме для желающих работать в детских садах. Яркий пример проблемы: к нам поступили примерно 30 заявлений на должность сторожа, 25 - на должность завхоза и одно заявление на должность воспитателя. Нам минимум требуется 50 воспитателей, но у нас есть время, ибо садики начнут свою работу с января 2020 года. В этом году мы пойдем к выпускникам на вступительные экзамены, чтобы агитировать их пойти к нам работать, ведь это хороший начальный этап для развития и получения карьерных навыков.

- Есть ли проблемы с кадрами в Псковской инженерно-лингвистической гимназии?

- Псковская инженерно-лингвистическая гимназия очень востребована. В этом году мы открываем уже шесть первых классов. Число первоклассников растет, и мы стараемся удовлетворить потребности жителей Пскова. В связи с этим у нас есть одна вакансия преподавателя начальных классов.

- Расскажите про историю с увольнением директора школы №13

- Это не было увольнением, а было расторжением договора. В каждом договоре прописано, что работодатель, глава администрации города Пскова, имеет право без объяснения причин расторгнуть договор в течение трех дней.

В этой ситуации, история получила резонанс совершенно незаслуженно. Комиссия в составе 10 человек, приняла решение по совокупности факторов, о том, что данный руководитель не соответствует занимаемой должности директора. Комиссия может принять только 3 варианта решения: соответствует, не соответствует и соответствует с замечаниями.

Прошлую аттестацию руководитель школы прошел с замечаниями. Сейчас он вышел на аттестацию имея в своем «багаже» достаточно много выговоров, замечаний и претензий, в результате чего он не прошел аттестацию. Итоги не прошедших аттестацию мы обязаны вынести на рассмотрение заседании городской Думы. Для меня, как для руководителя муниципальной системы образования, факт того, что на заседании Думы обсуждается некомпетентность директора школы – позор. Для нас это был нонсенс. Аттестация руководителя не была какой-то запланированной акцией. Мы до сих пор не можем понять, кто возглавит данное учреждение. Мы не готовили и не искали замену, мы действовали только в рамках закона.

- Что со школой сейчас?

Школа функционирует в обычном режиме. Из числа замов назначен временно исполняющий обязанности руководителя. По процедуре, этот человек три месяца может исполнять обязанности, потом может быть переназначен. Я лично встречалась с заместителями директора школы, и мы поговорили о том, что никакие кадровые перемены не могут отразится на образовательном процессе. Есть четкое понимание, кто несет ответственность за соблюдение процедуры ЕГЭ, а кто следит за подготовкой к новому учебному году в летний период. Ситуация на школьную систему образования никак не влияет.

- На заседании Псковской городской Думы депутат Григорий Турчин выступал в защиту директора, отметив, что его увольняют по политическим мотивам, а не из-за непрофессиональных качеств

- Первый нюанс - Григорий Турчин не является депутатом по этому округу, его округ - центральный. Вопросы, которые он озвучивал, были вырваны из контекста протокола аттестационной комиссии. Моя задача заключалась в том, чтобы не выносить во время прямой трансляции перечень недостатков и замечаний, которые существуют у руководителя данной школы. Мы не аттестовали человека как директора, но этот человек не уходит из системы образования, поэтому это не в наших интересах парировать вопросам, которые не относятся к руководящей деятельности.

- После теракта в школе в Керчи, были ли организованы проверки учебных заведений в Пскове?

- Все достаточно прозрачно, прокуратура систематически организует контрольные мероприятия. Мы не можем сказать, что у нас 100% выполнение террористической безопасности в школьных и дошкольных учреждениях, но за последние три года у нас хорошая динамика. Каждый год в проекте бюджета нам выделяются серьезные суммы от 1 млн 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей на установку ограждений, обслуживания видеонаблюдения, на финансирование частных охранных предприятий и так далее. Каждый год в летнее время, помимо других мероприятий, мы устанавливаем ограждения и видеонаблюдение. Во всех школах есть тревожные кнопки. К сожалению, только одна школа и 8 детских садов охраняют профессиональные кампании, что требует дополнительного финансирования. Практически все общеобразовательные организации оснащены внешним видеонаблюдением по периметру, все записывается на сервер. В этом году мы продолжим установку ограждения, например, на детский сад №27 уже выделено более миллиона рублей.

В этом году нам очень помогло спонсорское участие. В Псковском гуманитарном лицее оснастили вход системой антитеррористической безопасности. Сбербанк выделил значительную сумму, а остальные средства обеспечил муниципалитет из бюджета. Теперь у школы есть система входа по карточкам, которая дополнена видеонаблюдением. Школа №47 также готовится к установке такой системы при участии частного спонсора, который взял на себя половину финансирования, а это около 250 тысяч рублей. То есть в нашем городе есть предприниматели и организации, готовые вкладываться в социальные фонды и брать на себя ответственность. В школе №27 тоже будет установлена система входа по карточкам. Слабым местом является факт того, что зачастую на входе в школе сидит неквалифицированный рабочий. Мы пытаемся это исправить посредством пропускной системы, частной охраны или системы домофона. Мы ищем варианты софинансирования так как муниципальному бюджету всё это не по силам. Мы методично двигаемся к тому, чтобы наши дети были в безопасности и под охраной.

- Что лучше справляется с поставленной задачей охраны: турникеты или квалифицированный человек?

- Существуют требования антитеррористического законодательства, которые говорят о том, что должно присутствовать ограждение и видеонаблюдение, и мы пытаемся уложиться в эти рамки. Мы вынесли хороший урок, когда прокатились волны звонков о минировании наших школ. Эта ситуация хорошо показала, как реагируют классные руководители, учителя и директора в ситуации, когда внезапно нужно было эвакуировать все школы города. Все нюансы, которые произошли во время тревоги, мы учли и работаем над этим. Данный случай показал готовность нашего города к подобным угрозам. Выражаем огромную благодарность органам МЧС и спортивно-развлекательному комплексу «Простория» за содействие и готовность к непредвиденным ситуациям.

- Что можете сказать о «неравноправном меню» для детей, которых финансирует бюджет, и для тех, за кого платят родители?

- Мы четко понимаем, что необходима общественная экспертиза, которая вызовет резонанс. Лучше мы это обговорим раз в три месяца с родителями на собрании, чем это будет копиться и выходить в соцсети. Родители получили возможность поговорить с поставщиками питания школ о ситуациях, которые их волнуют. Результаты данной экспертизы достаточно неплохие, большинство родителей дали положительный отклик. Что касается «запрещёнки», то ее продают в буфетах и кафетериях на территории учебного заведения. Это дополнительные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. Согласие на аренду выдается через Псковскую городскую Думу, и они предоставляют перечень согласованных продуктов для продажи: выпечка, чай и так далее. Однако спустя месяц после получения разрешения на аренду в продаже появляется «запрещёнка». Мы побеседовали с директорами школ и напомнили им, что это их упущение, они должны быть более бдительными, когда проходят мимо кафетерий и буфетов.

3 июня совместно с Псковским филиалом Российской Академии международного туризма мы запускаем курсы повышение квалификации по нормам СанПиНа в столовых и в детском общепите. В эти курсы мы включили представителя управления образования, всех поставщиков услуг питания, директоров школ, на чьих территориях были замечены недостатки. Мы готовы работать и меняться в лучшую сторону.

К сожалению, мы вынуждены признать, что существует неравноправная стоимость питания. По данному виду система питания работает с 2008 года. Мы не просто говорим о проблеме, а пытаемся ее решить. Над этим вопросом работает Роспотребнадзор, предприниматели и рабочая группа. Вместе с общественниками мы проводим пересчет стоимости питания. Завтрак в наших школах стоит 19 рублей 50 копеек, а, чтобы завтрак соответствовал нормам СанПиНа, он должен стоить 45 рублей. Для того, чтобы кормить обедом детей из малообеспеченных семей и тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоимость обеда должна быть 80 рублей. Для муниципального бюджета даже 35 рублей — это колоссальная нагрузка. Также существует областное софинансирование, которое не меняется годами. Всевозможные поправки будут реализованы с 1 января 2020 года.

- Существует ли в некоторых школах система, благодаря которой ученики могут сами формировать свое меню?

- Да. Ярким примером является Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. Они вышли с инициативой о том, чтобы в школьных столовых появились фрукты, а также каши на завтрак. Предприниматели организовали им данный вид услуг. Размер родительской платы устанавливается коллегиальным органом в школе либо управляющим советом. Школа принимает своим локальным актом этот размер родительской платы. Она варьируется от 30 до 65 рублей в зависимости от школы.

- Изменятся ли зарплаты учителей в этом году?

- Индексация заработной платы в среднем составляет 11-16%. Надеемся, что летом будут внесены поправки в нормативный акт по оплате педагогических кадров, сотрудников и руководителей муниципальных образовательных организаций. Мы всеми силами пытаемся улучшить финансовое положение нашего преподавательского состава.

- Прокомментируйте противопоставление условий частных школ традиционным

- Существует два частных образовательных учреждения в нашем городе. Первое- Свято-Тихоновская православная гимназия, которая нашла своих клиентов, она востребована. Второе - новая светская частная образовательная организация, которая призвана создать ребенку индивидуальные условия обучения, если он в этом нуждается. В муниципальных организациях, к сожалению, нет финансовых и материальных возможностей на осуществление подобных услуг. То количество детей, которое должно быть в классе, не позволит подойти с пристальным вниманием и индивидуальным подходом к каждому ученику. У нас нет противопоставления между этими двумя системами обучения. Мы достаточно мирно соседствуем на территории одного муниципалитета. Все, что востребовано родителями, должно быть в нашем правовом поле.