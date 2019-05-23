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Общество

За «лучшую песню о Родине» наградили псковского полицейского

Старший инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Андрей Максимов – член коллектива «Рубеж» – получил диплом лауреата в номинации «Лучшая песня о Родине» на ХХVIII фестивале Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В женском сольном пении свои вокальные данные продемонстрировала также представитель псковского СУ УМВД Екатерина Наумова.

Фестиваль собрал более 250 участников из разных субъектов федерации. Данная ежегодная акция посвящена сотрудникам МВД России, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Она обрела статус международной. В состав жюри входят известные российские артисты.

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