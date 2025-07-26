Международный форум дружбы состоялся в Пскове

16:30, 26 июля 2025, ПАИ

Международный форум дружбы, объединивший представителей Смоленска, Маньяна и Цзинина, прошёл в рамках празднования Дня города в Пскове сегодня, 26 июля. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин рассказал, что для гостей организовали экскурсию по библиотеке имени И. И. Василёва. Он отметил, что посетители смогли не только ознакомиться с уникальными историческими документами, но и увидели, как современные цифровые технологии помогают по-новому раскрывать богатство культурного наследия. Особенно, по его словам, гостей впечатлили интерактивные экспозиции, позволяющие буквально оживить страницы истории.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









«Именно в таком неформальном общении рождается настоящее взаимопонимание. Уверен, что сегодняшний форум станет ещё одним шагом к новым совместным проектам в сферах культуры, экономики и образования!» – подчеркнул глава города.