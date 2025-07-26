Разрушенную ливнем переправу восстанавливают в Гдовском районе

14:35, 26 июля 2025, ПАИ

Начались работы по восстановлению дорожного сообщения с деревней Лядинки Гдовского района. Об этом глава муниципалитета Иван Мешков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что из-за непогоды и ливней переправа была снесена.

«Материал для восстановления завезён: это железобетонные трубы внутренним диаметром 1500 мм и крупно-фракционный щебень. На место производства работ доставлена техника. И это действительно спецоперация: щебень завозили четырехосными грузовиками, экскаватор – тралом, водители – профессионалы с большой буквы. Русло реки почистили и выполнили монтаж четырёх железобетонных труб. Работали все вместе, местные жители тоже не остались в стороне и помогали», — рассказал Иван Мешков.

Он отметил, что во время работ сломался экскаватор, однако уже найден вариант его оперативного ремонта.

По словам главы муниципалитета, работ осталось на пять часов.

«Вчера привезли трубы. Сегодня пригнали технику. Почистили русло реки и уложили первый слой труб в русло реки Вейнка. Мешков Иван Александрович лично присутствовал при работах, помогал, работал наравне со всеми. Огромное Вам спасибо за участие, оперативность и отзывчивость!» – написала местная жительница Анна Алексеева.