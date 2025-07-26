Новые правила дорожного движения начали действовать сегодня

15:12, 26 июля 2025, ПАИ

Обновленные правила дорожного движения (ПДД) начинают действовать сегодня, 26 июля. Теперь, если приближается автомобиль с спецсигналом, водители обязаны перестроиться в соседнюю полосу или съехать на обочину. Также запрещено двигаться в одной полосе со спецтранспортом на одинаковой скорости, сообщает газета «Коммерсантъ».

Размер штрафов за нарушения пока не изменился (максимум 7,5 тысяч рублей), но в скором времени их планируют увеличить. Поправки в КоАП, ужесточающие наказания, вчера получили одобрение Совета Федерации.

Теперь водители обязаны уступать дорогу не только машинам с цветографической раскраской (например, скорой помощи, МЧС, пожарным), но и транспортным средствам без спецокраски, перевозящим высших должностных лиц, а также автомобилям в составе колонны сопровождения, если в её голове движется машина с проблесковым маячком. Перечень госструктур, чей транспорт имеет приоритет в движении, закреплён в указе президента № 635.

При этом требование пропускать машины экстренных служб с цветографическими схемами остаётся без изменений.

В случае нарушения новых правил пока что применяется действующая редакция статьи 12.17 КоАП. За отказ уступить дорогу машине с включенной мигалкой и спецсигналом предусмотрен штраф 500 рублей. Если едет транспорт с цветографической схемой, то санкция назначается судом, варьируясь от штрафа в размере 4,5–7,5 тысяч рублей до лишения прав. Но скоро наказание ужесточат: соответствующие поправки к КоАП уже одобрила Госдума, вчера это сделал и Совет федерации. За отказ пропустить «раскрашенную» машину оперативной службы будет назначаться штраф 7,5–10 тысяч рублей или лишение прав. Аналогичное наказание — за отказ пропустить «гражданскую» машину (отдельный состав вводится впервые в кодексе).