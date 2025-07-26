Современная торговля становится важным звеном между отечественным производителем и потребителем – Александр Котов

12:51, 26 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил работников и ветеранов торговли Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Торговля традиционно является одним из ключевых секторов региональной экономики, чьи исторические корни уходят глубоко в прошлое. Древний Псков издревле славился своей активной торговой деятельностью, поддерживая связи с различными регионами и странами, обеспечивая благополучие горожан и процветание родной земли», – подчеркнул Александр Котов.

Он заметил, что сегодня, несмотря на сложную геополитическую обстановку и глобальные экономические вызовы, сфера торговли продолжает развиваться, демонстрируя высокую адаптивность и способность эффективно реагировать на изменения рынка.

Александр Котов отметил, что современная торговля, помимо своих привычных функций, становится важным звеном между отечественным производителем и потребителем, предоставляя новые возможности для развития предпринимательства и поддержки местных инициатив.

«Благодарю за ваш вклад в развитие Псковской области и такой необходимый жителям региона каждодневный труд. Желаю здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!» – заключил спикер Собрания.

Напомним, что День работника торговли отмечается в России ежегодно в четвертую субботу июля.