Парад детских колясок проходит в Пскове

13:24, 26 июля 2025, ПАИ

Парад детских колясок проходит в Финском парке Пскова сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе приглашались семьи с детьми до четырёх лет. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра».

Самые оригинальные участники выиграют дипломы и памятные подарки.

Кроме того, в Финском парке также проходят народные гуляния. Жителей и гостей города ждут различные концертные программы.

Напомним, что мероприятия приурочены к Дню города, который отмечается в Пскове с 20 по 27 июля. Подробнее о событиях, которые пройдут сегодня, по ссылке.