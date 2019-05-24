У трамплина в новоржевском Апросово развернётся зрительская зона ралли «Пушкинские Горы»

15:33, 24 мая 2019, ПАИ

Зрительская зона на четвёртом этапе Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019» будет у трамплина рядом с деревней Апросово Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

На этом участке трассы боевые автомобили появятся трижды: здесь проходят скоростные участки 3, 4 и 7. Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что бокового подъезда к трассе в этом месте нет, поэтому необходимо следить за графиком перекрытия дорог для гражданских машин. «У трамплина достаточно места для парковки, это отличный участок для просмотра гонки», - отметил президент Федерации автоспорта Олег Мыслевич.

Скоростные участки 3, 4 и 7 будут самыми протяжёнными в гонке - 27 километров 760 метров. «Прохождение таких СУ требует серьёзной подготовки техники и высокого уровня мастерства пилотов», - подчеркнул Олег Мыслевич.

По его словам, запись стенограммы гонки, которую ведут пилоты сегодня, 24 мая, также требует серьёзных усилий. «Это тяжёлая работа, потому что она требует серьёзного умственного напряжения, анализа той дорожной ситуации, которая есть», - подчеркнул Олег Мыслевич.

Гонка состоится 25 мая. В 9:30 на трассу с центральной площади Новоржева уйдёт первый автомобиль. В 13:30 там же состоится церемония открытия соревнования. Финиш первого экипажа намечен на 19:15 в Новоржеве. Церемония награждения назначена на 22:00.

Общая протяженность трассы составит порядка 352 километров, из них около 122 километров – скоростные участки. Соревнования пройдут по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов.

Всего в списке заявленных экипажей - 44 участника из разных городов России и из Минска (Белоруссия). Псковскую область представляют пять пилотов.

Гонка имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», третьего этапа моносерии LADA Rally Cup.