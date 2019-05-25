Псковский этап Чемпионата России по ралли стартовал

09:39, 25 мая 2019, ПАИ

В Новоржеве стартовал четвёртый этап Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019». Гонка также носит статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и третьего этапа моносерии LADA Rally Cup.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первыми на трассу ралли ушли участники, выступающие в зачёте «Наша классика». Здесь Псковскую область представляют Сергей Алексеев и Анжелика Соломенник на ВАЗ-2107. После этого стартовать будут участники Чемпионата России. Среди них будут два экипажа, в составе которых псковичи. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь, Михаил Алексеев из Санкт-Петербурга и Юлия Пащинская из Пскова. Оба экипажа едут на автомобилях Ford Fiesta.

Всего в списке участников сегодняшних соревнований значатся 42 экипажа. Им предстоит проехать порядка 352 километров по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, из которых около 122 километров – скоростные участки. Зрительская зона расположена у трамплина рядом с деревней Апросово Новоржевского района. На этом участке трассы боевые автомобили появятся трижды: здесь проходят скоростные участки 3, 4 и 7. Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что бокового подъезда к трассе в этом месте нет, поэтому необходимо следить за графиком перекрытия дорог для гражданских машин.

Также болельщиков ждут в 13:30 в Новоржеве на церемонии открытия ралли. Финиширует гонка в 19:15, на 22:00 назначено награждение победителей.