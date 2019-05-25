0
09:39
Псковский этап Чемпионата России по ралли стартовал
15:33
У трамплина в новоржевском Апросово развернётся зрительская зона ралли «Пушкинские Горы»
10:49
Подведены итоги соревнований по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве
20:40
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
17:55
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:56
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
14:25
На стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют работу в три смены
Еще новости
Спорт

Псковский этап Чемпионата России по ралли стартовал

В Новоржеве стартовал четвёртый этап Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019». Гонка также носит статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и третьего этапа моносерии LADA Rally Cup. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, первыми на трассу ралли ушли участники, выступающие в зачёте «Наша классика». Здесь Псковскую область представляют Сергей Алексеев и Анжелика Соломенник на ВАЗ-2107. После этого стартовать будут участники Чемпионата России. Среди них будут два экипажа, в составе которых псковичи. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь, Михаил Алексеев из Санкт-Петербурга и Юлия Пащинская из Пскова. Оба экипажа едут на автомобилях Ford Fiesta.  

Всего в списке участников сегодняшних соревнований значатся 42 экипажа. Им предстоит проехать порядка 352 километров по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, из которых около 122 километров – скоростные участки. Зрительская зона расположена у трамплина рядом с деревней Апросово Новоржевского района. На этом участке трассы боевые автомобили появятся трижды: здесь проходят скоростные участки 3, 4 и 7. Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что бокового подъезда к трассе в этом месте нет, поэтому необходимо следить за графиком перекрытия дорог для гражданских машин.

Также болельщиков ждут в 13:30 в Новоржеве на церемонии открытия ралли. Финиширует гонка в 19:15, на 22:00 назначено награждение победителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский этап Чемпионата России по ралли стартовал
25 мая 2019
Псковский этап Чемпионата России по ралли стартовал
У трамплина в новоржевском Апросово развернётся зрительская зона ралли «Пушкинские Горы»
24 мая 2019
У трамплина в новоржевском Апросово развернётся зрительская зона ралли «Пушкинские Горы»
Подведены итоги соревнований по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве
24 мая 2019
Подведены итоги соревнований по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве 1
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
23 мая 2019
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 мая 2019
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
23 мая 2019
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
На стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют работу в три смены
23 мая 2019
На стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют работу в три смены
Артур Акавов: Спорт - это не только опыт, но и великая сила по сплочению
23 мая 2019
Артур Акавов: Спорт - это не только опыт, но и великая сила по сплочению

Идет загрузка...