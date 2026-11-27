Пскович стал победителем первенства СЗФО по фехтованию

17:30, 27 ноября 2026, ПАИ

Пскович Роман Колычев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по фехтованию на шпагах среди кадетов. Соревнования прошли в Выборге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсмена Элла Полторацкая.

В соревнованиях участвовали 46 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а Псков представляли шесть человек: Роман Колычев, Глеб Артюхович, Савва Колычев, Гордей Губкин, Никита Петров и Владимир Таганклычев.

На пути к финалу Роман Колычев выиграл у представителя Ленинградской области Алексея Никифорова (15:6), а также у петербуржцев Юрия Мелихова (15:11) и Игоря Шеффера (15:10). Кроме того, Колычев в четвертьфинале победил псковича Глеба Артюховича – 15:8. В финале Роман Колычев взял верх над Владиславом Мартыненко из Санкт-Петербурга – 15:9.