Сборная Псковской области завоевала бронзу чемпионата СЗФО по скалолазанию
Сборная Псковской области завоевала бронзу в командном зачёте чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Турнир прошёл в Калининградской области с 19 по 23 ноября, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
Юлиана Панина завоевала две серебряные медали на окружных чемпионате и первенстве. Кроме того, Злата Туманенкова выиграла бронзу первенства.
«Каждый участник команды выложился на трассах по максимуму. Эта общая работа, мастерство и спортивный характер помогли сборной завоевать место в тройке сильнейших команд округа», – отметили в министерстве.
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