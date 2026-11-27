Сборная Псковской области завоевала бронзу чемпионата СЗФО по скалолазанию

17:58, 27 ноября 2026, ПАИ

Сборная Псковской области завоевала бронзу в командном зачёте чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Турнир прошёл в Калининградской области с 19 по 23 ноября, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области











Юлиана Панина завоевала две серебряные медали на окружных чемпионате и первенстве. Кроме того, Злата Туманенкова выиграла бронзу первенства.

«Каждый участник команды выложился на трассах по максимуму. Эта общая работа, мастерство и спортивный характер помогли сборной завоевать место в тройке сильнейших команд округа», – отметили в министерстве.