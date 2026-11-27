Студентка Псковского медколледжа Мария Селякова победила на турнире «Две столицы» в Петербурге

21:46, 27 ноября 2026, ПАИ

Студентка Псковского медицинского колледжа по специальности «Лечебное дело» Мария Селякова успешно выступила на соревнованиях по плаванию осеннего турнира клуба «Амур» – «Две столицы»» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Спортсменка заняла первое место на дистанции 50 метров брассом. Также Мария Селякова одержала победу на дистанции 50 метров баттерфляем.