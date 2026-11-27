Псковский дуэт завоевал серебро финала Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике

17:42, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковский дуэт «Чемпион» в составе Анастасии Галкиной и Доминики Ворон завоевал серебряную награду финала Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 12 по 15 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель Центра художественной гимнастики СВД Ольга Александрова.



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова



Фото: предоставила Ольга Александрова

















Псковские гимнастки выступали в составе команды Центра художественной гимнастики СВД. Постановку и тренировки дуэта ведёт тренер Елена Ивлешкина. Представителем клубной лиги от Псковской области и руководителем Центра художественной гимнастики СВД является Ольга Александрова.

Всего на турнире от Центра художественной гимнастики СВД участвовало 18 гимнасток. Также спортсменки представляли псковскую Академию гимнастики. В финале боролись гимнастки, прошедшие отборочные этапы в Ульяновске, Пензе, Тольятти и Нижнем Новгороде. В программу вошли личное многоборье, групповые упражнения, а также выступления дуэтов и троек в разных возрастных категориях.

Почётной гостьей финала стала серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта Яна Кудрявцева – она участвовала в церемонии открытия соревнований и провела автограф-сессию для юных гимнасток.