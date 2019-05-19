100 тонн прошлогодних яблок из Белоруссии задержали псковские таможенники

16:50, 24 мая 2019, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям задержали несколько автомобилей с яблоками. Машины были выявлены на дорогах юга Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Задержаны были 9 транспортных средств с польскими яблоками и яблоками, страну происхождения которых установить не представляется возможным. Фрукты везли с территории Белоруссии.

103,5 тонн яблок, незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации, в рамках соблюдения законодательства изъяты и уничтожены в присутствии должностных лиц федеральных контрольных органов и владельцев груза. Факт уничтожения подтвержден видеоматериалами.

Задержание транспортных средств и уничтожение товара осуществлялось при силовой поддержке СОБРа Псковской таможни.

Задержанный груз оценивается в 5 миллионов 175 тысяч рублей.