Взрыв прогремел во французском Лионе

21:10, 24 мая 2019, ПАИ

Взрыв прогремел во французском Лионе. Взрывное устройство сработало рядом с булочной в центре города, сообщает Le Parisien со ссылкой на полицию. По словам очевидцев, сдетонировала самодельная бомба в свертке.

Взрывное устройство в Лионе мог оставить человек на велосипеде, сообщают французские СМИ.

По информации Le Progres, сдетонировала бомба, начиненная гвоздями, винтами и болтами.

Количество пострадавших пока уточняется — по разным данным, легкие ранения получили от 8 до 10 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство.