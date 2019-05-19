Взрыв прогремел во французском Лионе
Взрыв прогремел во французском Лионе. Взрывное устройство сработало рядом с булочной в центре города, сообщает Le Parisien со ссылкой на полицию. По словам очевидцев, сдетонировала самодельная бомба в свертке.
Взрывное устройство в Лионе мог оставить человек на велосипеде, сообщают французские СМИ.
По информации Le Progres, сдетонировала бомба, начиненная гвоздями, винтами и болтами.
Количество пострадавших пока уточняется — по разным данным, легкие ранения получили от 8 до 10 человек.
Прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство.