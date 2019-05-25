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Общество

Всех финалистов шестого сезона «Голос. Дети» признали победителями

Организаторы вокального шоу «Голос. Дети» признали всех финалистов шестого сезона победителями, заявил 24 мая генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Как сообщает ТАСС, спецвыпуск программы вышел после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована из-за обнаружения автоматизированной отправки смс за одного из участников.

Константин Эрнст рассказал, что обсуждались различные варианты определения лучшего исполнителя, и было решено не проводить повторное голосование. В итоге победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Инцидент в финале шоу директор Первого канала назвал обманом. При этом, по его словам, телеканал не знает, кто и зачем это сделал. «Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников и, главное, дети», - подчеркнул он.

Константин Эрнст подчеркнул, что дети не должны быть объектами манипуляции взрослых и призвал любить ребят такими, какие они есть. «Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», - уверен он.

Каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

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