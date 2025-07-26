Золотую свадьбу отпраздновали супруги Кузьмины в Стругах Красных

16:45, 26 июля 2025, ПАИ

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Валерий и Вера Кузьмины в Стругах Красных сегодня, 26 июля, пишет газета «Струги».

По этому поводу в зале отдела ЗАГС его начальник Наталья Дмитриева провела торжественную регистрацию пары.

«С волнением вошли «молодые» Валерий Владимирович и Вера Григорьевна в зал торжества. Как и полстолетия назад, они оставили свои подписи в книге регистрации браков, только теперь уже в юбилейной, и под крики «Горько!» скрепили свой союз поцелуем», – отметили в газете.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»













Поздравила юбиляров заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак, которая вручила цветы и подарок от главы округа Александра Волкова, а также – медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора региона Михаила Ведерникова.

Председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева присоединилась к поздравлениям и подарила семье картину.

«Валерий Владимирович и Вера Григорьевна в этот день снова пережили те волнительные моменты из своего свадебного дня и со всей уверенностью на вопрос начальники отдела ЗАГС согласны ли они и дальше беречь, и ценить друг друга, сказали «да», ведь рядом с ними любящие дети, внуки, а это самое большое богатство», – подчеркнули в газете.