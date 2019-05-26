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Дополнительные выборы депутата Великолукской гордумы проходят по округу № 14

Дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 вместо ранее выбывшего депутата стартовали 26 мая в 8:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, голосование за кандидатов пройдет до 20:00 в помещениях участковой избирательной комиссии (УИК) №132 по адресу: Великие Луки, улица Дружбы, 23, корпус 2, средняя общеобразовательная школа №12, а также в УИК №134 по адресу: Великие Луки, улица Глинки, 36, Великолукский политехнический колледж.

Фото Александра Сидоренко

За депутатский мандат борются временно неработающий Абдул-Насир Абдулкеримов от партии «Яблоко», пенсионер Виктор Вуйтик от «Казачьей партии Российской Федерации», главный редактор газеты «Великолукская правда» Александр Гуськов от партии «Патриоты России», директор ООО «Городское Жилищное Агентство» Роман Лымарев от партии ЛДПР, индивидуальный предприниматель Сергей Пасечник от партии КПРФ, временно неработающий Евгений Смирнов и директор средней общеобразовательной школы №13 Елена Чернозубова от партии «Единая Россия», а также самовыдвиженцы - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания «Великолукский мелькомбинат» Сергей Васюцкий, тренер спортивной школы «Экспресс» Владимир Владимиров и начальник отдела капитального строительства МУП «Тепловые сети» Георгий Каменский.

Организатором выборов выступила территориальная избирательная комиссия (ТИК) Великих Лук. Избирателю необходимо при себе иметь паспорт гражданина России (в период замены паспорта — временное удостоверение личности).

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