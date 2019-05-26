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Сити-менеджер Пскова принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации Пскова Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании партии по довыборам депутата городской Думы (округ №13) 26 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Таким образом, принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. Голосование проходит с 8:00 до 20:00.

На выдвижение от «Единой России» в Псковскую гордуму претендуют директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

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