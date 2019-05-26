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Политика

Более 250 избирателей проголосовали на дополнительных выборах депутата Великолукской гордумы на 10:00

253 человека проголосовали на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 на 10:00. Таким образом, явка избирателей на указанное время составила 5,26%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области

Фото Александра Сидоренко

Голосование на избирательных участках №132 и №134 началось в 8:00 и завершится в 20:00. На депутатский мандат претендуют 10 кандидатов: 7 из них от политических партий, а трое – самовыдвиженцы.

3 августа 2018 года полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены. Согласно избирательному законодательству дополнительные выборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.

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