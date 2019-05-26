Денис Иванов: «Единую Россию» на выборах в гордуму должен представлять кандидат, пользующийся авторитетом у избирателей

11:57, 26 мая 2019, ПАИ

«Два года назад я сам проходил эту процедуру, и знаю, насколько это серьезно. Важно, чтобы на выборы от «Единой России» был выдвинут кандидат, пользующийся авторитетом и уважением у избирателей, тот, кого поддерживает большинство», – отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, житель округа №13 Денис Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Сам парламентарий 26 мая принял участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии на довыборах в Псковскую городскую Думу.

Все, кто обладает активным избирательным правом, могут принять участие в голосовании до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

На выдвижение от «Единой России» в Псковскую гордуму претендуют директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.